Make-upMan

Зовут меня Константин. Живу в городе Минск (Беларусь). 90% своего времени посвящаю web-разработке, без которой просто не представляю своей жизни!
Предлагаю свои услуги по верстке сайта; по разработке Landing Page и сайта-визитки под ключ.
Индивидуальный подход к каждому проекту по приемлемым ценам! Всю работу делаю САМ, без посредников и фирм!
РАБОТАЮ ПО 50% ПРЕДОПЛАТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ СЕЙФ! Заказчикам обязательно предоставлять подробное Техническое Задание!!!
Cхема работы:
-уточнение деталей, предоставление ТЗ;
-предоплата 50% или работа через сейф;
-разработка;
-предоставление демо-версии;
-внесение правок, которые не противоречат первоначальному заданию;
-оплата 50% (пропускаем этот пункт, если работаем через сейф);
-отдаю исходники или устанавливаю на CMS (в зависимости от услуги).
Если в процессе работы добавляются изменения в ТЗ, ранее не оговоренные,
то любой каприз за дополнительную плату!
ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕТЕСЬ В SKYPE, ТО СРАЗУ ПИШИТЕ ПО КАКОМУ ВОПРОСУ!
В Skype сам НЕ добавляюсь! Пишите, отвечу всем (только чат!!! ГОЛОСОМ НЕ ОБЩАЮСЬ!!!)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!