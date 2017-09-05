Make-upMan

Любимая работа получается хорошо!

Зовут меня Константин. Живу в городе Минск (Беларусь). 90% своего времени посвящаю web-разработке, без которой просто не представляю своей жизни!

Предлагаю свои услуги по верстке сайта; по разработке Landing Page и сайта-визитки под ключ.

Индивидуальный подход к каждому проекту по приемлемым ценам! Всю работу делаю САМ, без посредников и фирм!

РАБОТАЮ ПО 50% ПРЕДОПЛАТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ СЕЙФ! Заказчикам обязательно предоставлять подробное Техническое Задание!!!

Cхема работы:

-уточнение деталей, предоставление ТЗ;

-предоплата 50% или работа через сейф;

-разработка;

-предоставление демо-версии;

-внесение правок, которые не противоречат первоначальному заданию;

-оплата 50% (пропускаем этот пункт, если работаем через сейф);

-отдаю исходники или устанавливаю на CMS (в зависимости от услуги).

Если в процессе работы добавляются изменения в ТЗ, ранее не оговоренные,

то любой каприз за дополнительную плату!

ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕТЕСЬ В SKYPE, ТО СРАЗУ ПИШИТЕ ПО КАКОМУ ВОПРОСУ!

В Skype сам НЕ добавляюсь! Пишите, отвечу всем (только чат!!! ГОЛОСОМ НЕ ОБЩАЮСЬ!!!)