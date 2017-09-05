Make-upMan

Константин Make-upMan

 
37 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Любимая работа получается хорошо!

Зовут меня Константин. Живу в городе Минск (Беларусь).  90% своего времени посвящаю web-разработке, без которой просто не представляю своей жизни!

  Предлагаю свои услуги по верстке сайта; по разработке Landing Page и сайта-визитки под ключ. 

Индивидуальный подход к каждому проекту по приемлемым ценам! Всю работу делаю САМ, без посредников и фирм!

  РАБОТАЮ ПО 50% ПРЕДОПЛАТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ СЕЙФ! Заказчикам обязательно предоставлять подробное Техническое Задание!!!

  Cхема работы:

-уточнение деталей, предоставление ТЗ;

-предоплата 50% или работа через сейф;

-разработка;

-предоставление демо-версии;

-внесение правок, которые не противоречат первоначальному заданию;

-оплата 50% (пропускаем этот пункт, если работаем через сейф);

-отдаю исходники или устанавливаю на CMS (в зависимости от услуги).

  Если в процессе работы добавляются изменения в ТЗ, ранее не оговоренные,

то любой каприз за дополнительную плату!

  ЕСЛИ ДОБАВЛЯЕТЕСЬ В SKYPE, ТО СРАЗУ ПИШИТЕ ПО КАКОМУ ВОПРОСУ!

В Skype сам НЕ добавляюсь! Пишите, отвечу всем (только чат!!! ГОЛОСОМ НЕ ОБЩАЮСЬ!!!)

Верстка сайтаСайт-визитка
Отзывы заказчиков
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Интернет магазин на купленном шаблоне.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!