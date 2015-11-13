web-design

ВИЛКА ЦЕН:

Дизайн главной страницы от 150 usd

Дизайн внутренних страниц от 10 usd/шт

Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 100 usd

С моей стороны качественный дизайн и корректно подготовленный psd. Все слои и папки понятно подписываю и распределяю по структуре и порядку наполненности сайта.

Условия сотрудничества

1. Знакомство с проектом: обсуждение ТЗ, уточнение подробностей;

2. По необходимости делаю серый дизайн и отправляю Вам на утверждение;

3. Отрисовка главной страницы и ее утверждение;

4. Отрисовка всех страниц;

5. Утверждение проекта;

6. Оплата;

7. Передача исходников

УСЛУГИ

Дизайн веб-сайтов

ОПЛАТА

Карта сбербанк

Буду рад сотрудничеству, С уважением, Гадалин Максим.