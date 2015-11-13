web-design
ВИЛКА ЦЕН:
- Дизайн главной страницы от 150 usd
- Дизайн внутренних страниц от 10 usd/шт
- Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 100 usd
Условия сотрудничества
1. Знакомство с проектом: обсуждение ТЗ, уточнение подробностей;
2. По необходимости делаю серый дизайн и отправляю Вам на утверждение;
3. Отрисовка главной страницы и ее утверждение;
4. Отрисовка всех страниц;
5. Утверждение проекта;
6. Оплата;
7. Передача исходников
УСЛУГИ
Дизайн веб-сайтов
ОПЛАТА
Карта сбербанк
Буду рад сотрудничеству, С уважением, Гадалин Максим.
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