Maks0001

Максим Maks0001

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
web-design

ВИЛКА ЦЕН:

  • Дизайн главной страницы от 150 usd
  • Дизайн внутренних страниц от 10 usd/шт
  • Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 100 usd
 С моей стороны качественный дизайн и корректно подготовленный psd. Все слои и папки понятно подписываю и распределяю по структуре и порядку наполненности сайта.

Условия сотрудничества

1.     Знакомство с проектом: обсуждение ТЗ, уточнение подробностей;

2.     По необходимости делаю серый дизайн и отправляю Вам на утверждение;

3.    Отрисовка главной страницы и ее утверждение;

4.     Отрисовка всех страниц;

5.     Утверждение проекта; 

6.     Оплата;

7.     Передача исходников

УСЛУГИ

Дизайн веб-сайтов

ОПЛАТА

Карта сбербанк

Буду рад сотрудничеству, С уважением, Гадалин Максим. 