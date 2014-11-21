MaksMaster777

Максим Карпенко MaksMaster777

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание скрипта

    $100

    Требуется программист для написания скрипта базы скайпов и системы обмена подарками. Нужно разработать проект, эскизы страниц есть в картинках, а так же есть сайт откуда взять шаблон. В скрипте используется многоуровневый маркетинг, шаблоны ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад