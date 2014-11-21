MaksMaster777

$50
Нужно написать скрипт системы обмена визитами, шаблон и текст уже есть, нужно только собрать все до кучи. Сайт находится здесь: http://qwerty999.esy.es/
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Нужно написать скрипт системы обмена визитами, шаблон и текст уже есть, нужно только собрать все до кучи. Сайт находится здесь: http://qwerty999.esy.es/
Требуется программист для написания скрипта базы скайпов и системы обмена подарками. Нужно разработать проект, эскизы страниц есть в картинках, а так же есть сайт откуда взять шаблон. В скрипте используется многоуровневый маркетинг, шаблоны ...