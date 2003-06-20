Качественная обработка фотографии: Цветокоррекция, ретушь, удаление лишних объектов и создание небольших артов

За небольшую плату вы получаете:

- Качественную обработку вашей фотографии;

- Учтение ваших желаний в обработке фотографии.

Гарантия. Если вам не понравится итоговый вариант, гарантируется бесплатная доработка вашей фотографии.

Условия начала работы. Чтобы начать работу мне потребуется предложенная вами фотография,а также требования к её обработке.

Связь. Вы можете связаться со мной по этой электронной почте: [email protected]

Время на выполнение работы:

- Если в работе не требуется внесение больших изменений,она может быть выполнена в течение 2-3 часов;

- Если требуется создание хорошего арта или качественной обработки, работа займет не менее 1 дня.