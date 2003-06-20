Качественная обработка фотографии: Цветокоррекция, ретушь, удаление лишних объектов и создание небольших артов
За небольшую плату вы получаете:
- Качественную обработку вашей фотографии;
- Учтение ваших желаний в обработке фотографии.
Гарантия. Если вам не понравится итоговый вариант, гарантируется бесплатная доработка вашей фотографии.
Условия начала работы. Чтобы начать работу мне потребуется предложенная вами фотография,а также требования к её обработке.
Связь. Вы можете связаться со мной по этой электронной почте: [email protected]
Время на выполнение работы:
- Если в работе не требуется внесение больших изменений,она может быть выполнена в течение 2-3 часов;
- Если требуется создание хорошего арта или качественной обработки, работа займет не менее 1 дня.
Портфолио
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