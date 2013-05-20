Строительство и архитектура
Разработка эскиз проектов; Адаптация; Разработка РП документации; Реконструкция; Сопровождение; Снабжение; Осмечивание.
Портфолио
- Пристройка к существующему зданию306 просмотров
- Жылой дом401 просмотр
Отзывы заказчиков
$450
2 балла
11 лет назад
ПОЛНОЕ КИДАЛОВО! СРОКИ за полгода не справился. Разводит на доплаты, когда понимает, что не может больше выжать - кидает.
Ответный отзыв
Арбитраж разберется! Во-первых не кидало, а во вторых нужно сначала узнать почему пропал исполнитель. Остальным же все давал вовремя.
$300
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
12 лет назад
Задание выполнено в срок
Ответный отзыв
Очень порядочный человек. Рекомендую.
$350
9 баллов
12 лет назад
HTML
Сотрудничество состоялось. Александр отнесся очень ответственно к заданию. Без претензий переделывал диплом, когда требовалось. Правды получилось немного с опозданием. Но в общем я доволен.
Ответный отзыв
Отличный парень, Хорошо поработали и честная оплата!
$45
9 баллов
12 лет назад
AutoCAD
Человек, на которого можно положиться. Выполнил совою работу качественно, без особых нареканий.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, порядочный и честный.