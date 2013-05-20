Maliy1988

Александр Maliy1988

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Строительство и архитектура

Разработка эскиз проектов; Адаптация; Разработка РП документации; Реконструкция; Сопровождение; Снабжение; Осмечивание.

Портфолио

Отзывы заказчиков

t796746613
Сорока 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$450
2 балла
11 лет назад
Проект 2этажного жилого дома - сделать
ПОЛНОЕ КИДАЛОВО! СРОКИ за полгода не справился. Разводит на доплаты, когда понимает, что не может больше выжать - кидает.
Арбитраж разберется! Во-первых не кидало, а во вторых нужно сначала узнать почему пропал исполнитель. Остальным же все давал вовремя.
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Проект дома
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
scrf
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Создать план этажа дома
Задание выполнено в срок
Очень порядочный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$350
9 баллов
12 лет назад
Переделать дипломный проект
HTML
Сотрудничество состоялось. Александр отнесся очень ответственно к заданию. Без претензий переделывал диплом, когда требовалось. Правды получилось немного с опозданием. Но в общем я доволен.
Отличный парень, Хорошо поработали и честная оплата!
Ответный отзыв
condemnedq
Артем 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$45
9 баллов
12 лет назад
Сборочный четреж
AutoCAD
Человек, на которого можно положиться. Выполнил совою работу качественно, без особых нареканий.
Очень хороший заказчик, порядочный и честный.
Ответный отзыв
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