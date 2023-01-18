Маргарита Семерикова Maori_12Maori_12
38 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Graphic design, Art Direction.
Графический дизайн, Арт Дирекшен.
- опыт работы 12 лет
- Брендинг/ребрендинг любой сложности
- Полиграфия также любой сложности
- Верстка и дизайн многостаночников
- Рисую красивые и рабочие презентации
- Консультации по проектам
- Креатив
- Рисунки от руки
- Фотографирую
- Занимаюсь китайской и японской каллиграфией
- Опыт работы в США, ЮАР, Латинская Америка, Китай
- Суперответственность
Дополнительная информация и Портфолио по запросу ??
Я против войны в Украине!