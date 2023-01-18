Maori_12

Маргарита Семерикова Maori_12

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Graphic design, Art Direction.

Графический дизайн, Арт Дирекшен.

- опыт работы 12 лет

- Брендинг/ребрендинг любой сложности

- Полиграфия также любой сложности

- Верстка и дизайн многостаночников

- Рисую красивые и рабочие презентации

- Консультации по проектам

- Креатив

- Рисунки от руки

- Фотографирую

- Занимаюсь китайской и японской каллиграфией

- Опыт работы в США, ЮАР, Латинская Америка, Китай

-  Суперответственность

Дополнительная информация и Портфолио по запросу ??