Graphic design, Art Direction. Графический дизайн, Арт Дирекшен. - опыт работы 12 лет - Брендинг/ребрендинг любой сложности - Полиграфия также любой сложности - Верстка и дизайн многостаночников - Рисую красивые и рабочие презентации - Консультации по проектам - Креатив - Рисунки от руки - Фотографирую - Занимаюсь китайской и японской каллиграфией - Опыт работы в США, ЮАР, Латинская Америка, Китай - Суперответственность Дополнительная информация и Портфолио по запросу ??

Я против войны в Украине !