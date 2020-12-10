Marchenkko_N

Меня зовут Никита, я веб-разработчик. Если вам нужна посадочная страница (Landing Page), или сайт визитка - готов помочь.

Уже более 6ти лет я разрабатываю сайты, ориентированы на продажи и работу с личным брендом.

В мои услуги входит не только разработка сайта и создание дизайна, каждый мой проект состоит из:

 Сбора данных о вашей целевой аудитории, создания портрета покупателя

 Полного анализа ниши вашей деятельности

 Классических подходов: SWOT анализ, конкурентный анализ

 Все текста создаются по технологиям AIDA и PMPHS

 Создания воронки продаж из сайта, в зависимости от типа вашего трафика

Если вам нужен по настоящему рабочий продукт, напишите мне, и мы сможем вместе его создать!