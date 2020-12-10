Marchenkko_N

Меня зовут Никита, я веб-разработчик. Если вам нужна посадочная страница (Landing Page), или сайт визитка - готов помочь.
Уже более 6ти лет я разрабатываю сайты, ориентированы на продажи и работу с личным брендом.
В мои услуги входит не только разработка сайта и создание дизайна, каждый мой проект состоит из:
Сбора данных о вашей целевой аудитории, создания портрета покупателя
Полного анализа ниши вашей деятельности
Классических подходов: SWOT анализ, конкурентный анализ
Все текста создаются по технологиям AIDA и PMPHS
Создания воронки продаж из сайта, в зависимости от типа вашего трафика
Если вам нужен по настоящему рабочий продукт, напишите мне, и мы сможем вместе его создать!