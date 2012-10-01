Marchy_Sun

Марина Marchy_Sun

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создание, копирайт, рерайт текстов, наполнение сайтов и тд.

Цель

Должность: рассмотрю любые варианты

Желаемый график работы: полный рабочий день или удаленно

 

Образование

  • 2007 – 2012 МФ ЧелГУ

    Филологический факультет

    Филолог. Преподаватель.

 

Опыт работы

  • 10.2012— 01.2014 — МАОУ «СОШ №21»

    Должность: учитель русского языка и литературы

  • 01.2014 — 01.2015 г. ООО «Алгоритм Успеха»

    • Должность: контент-менеджер

  • 08.2013 — настоящее время (неофициально)
                            Должность: репетитор по русскому языку

 

Профессиональные навыки и знания

  • Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel),Internet, Photoshop
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Создание, редактирование, рерайт, копирайт текстов
  • Создание и ведение групп в соцсетях
  • Посты на форумах
  • Наполнение сайтов
  • Решение контрольных по русскому языку студентам
Прочее

  • Коммуникабельность,  ответственность, стрессоустойчивость
  • Исполнительность, пунктуальность
  • Креативность, умение работать руками
  • Отличная обучаемость
  • Отсутствие вредных привычек
  • Любовь к природе, пешим походам
  • Хобби — фотография