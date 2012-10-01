Marchy_Sun

Создание, копирайт, рерайт текстов, наполнение сайтов и тд.
Цель
Должность: рассмотрю любые варианты
Желаемый график работы: полный рабочий день или удаленно
Образование
- 2007 – 2012 МФ ЧелГУ
Филологический факультет
Филолог. Преподаватель.
Опыт работы
- 10.2012— 01.2014 — МАОУ «СОШ №21»
Должность: учитель русского языка и литературы
- 01.2014 — 01.2015 г. ООО «Алгоритм Успеха»
Должность: контент-менеджер
- 08.2013 — настоящее время (неофициально)
Профессиональные навыки и знания
- Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel),Internet, Photoshop
- Грамотная устная и письменная речь
- Создание, редактирование, рерайт, копирайт текстов
- Создание и ведение групп в соцсетях
- Посты на форумах
- Наполнение сайтов
- Решение контрольных по русскому языку студентам
- Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость
- Исполнительность, пунктуальность
- Креативность, умение работать руками
- Отличная обучаемость
- Отсутствие вредных привычек
- Любовь к природе, пешим походам
- Хобби — фотография
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