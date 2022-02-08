Начинающий веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Рита, и я -начинающий веб-дизайнер!

Если у тебя есть свой бизнес или ты только планируешь его открыть, то такие специалисты, как я - очень помогут тебе в продвижении твоего дела :)

Чем я могу помочь тебе :

- создание лэндинга, корпоративного сайта и интернет -магазина;

- дизайн гайдов, чек-листов, визиток и баннеров

- дизайн карточек для маркетплейсов

По объективным причинам - цена на порядок ниже , чем у других специалистов =)

Буду рада сотрудничеству )

Контакты : +79132728177, Instagram : __ritasmm__

E-mail: [email protected]