Начинающий веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Рита, и я -начинающий веб-дизайнер!
Если у тебя есть свой бизнес или ты только планируешь его открыть, то такие специалисты, как я - очень помогут тебе в продвижении твоего дела :)
Чем я могу помочь тебе :
- создание лэндинга, корпоративного сайта и интернет -магазина;
- дизайн гайдов, чек-листов, визиток и баннеров
- дизайн карточек для маркетплейсов
По объективным причинам - цена на порядок ниже , чем у других специалистов =)
Буду рада сотрудничеству )
Контакты : +79132728177, Instagram : __ritasmm__
E-mail: [email protected]
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