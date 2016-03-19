Полиграфическая верстка и дизайн. Допечатная подготовка. Обтравка и ретушь фотографий для сайтов и полиграфической верстки.
Образование: высшее
Опыт работы: 14 лет 5 месяцев
Должность: дизайнер-верстальщик
Навыки и умения
Уверенный пользователь ПК.
Знание пакета MS Office.
Знание пакета Adobe Design: Photoshop, Illustrator, InDesign, Distiller, Acrobat Reader.
Базовое знание английского языка.
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Портфолио
- Дизайн и верстка рекламной продукции.181 просмотр
- Обтравка и ретушь фотографий177 просмотров