Полиграфическая верстка и дизайн. Допечатная подготовка. Обтравка и ретушь фотографий для сайтов и полиграфической верстки.

Образование: высшее

Опыт работы: 14 лет 5 месяцев

Должность: дизайнер-верстальщик

Навыки и умения

Уверенный пользователь ПК.

Знание пакета MS Office.

Знание пакета Adobe Design: Photoshop, Illustrator, InDesign, Distiller, Acrobat Reader.

Базовое знание английского языка.