Графический, промышленный дизайнер и иллюстратор

Основная деятельность – графический дизайн, внешнее оформление, проектирование и моделирование промышленных объектов, таких как транспорт, инновационное оборудование, бытовая техника, арт-объекты, предметы в окружении.

Долгое время работала фрилансером и успешно получала и выполняла заказы в разных областях дизайна. Работаю в программах пакета Adobe, а так же в программах для 3д-моделирования.