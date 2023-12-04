Графический, промышленный дизайнер и иллюстратор
Основная деятельность – графический дизайн, внешнее оформление, проектирование и моделирование промышленных объектов, таких как транспорт, инновационное оборудование, бытовая техника, арт-объекты, предметы в окружении.
Долгое время работала фрилансером и успешно получала и выполняла заказы в разных областях дизайна. Работаю в программах пакета Adobe, а так же в программах для 3д-моделирования.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Стикеры для Телеграмнет просмотров
- Открытки для "Литературной Твери"нет просмотров
- Лого и фирменный стиль для кофейнинет просмотров
- Создание фирменной полиграфии для кофейни Лунанет просмотров