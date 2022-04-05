Web-дизайн, который работает! Стильные, лаконичные и продуманные сайты

Всем привет! Меня зовут Мария. Я люблю свою работу и заинтересована в создании качественных, современных, удобных, решающих ваши бизнес-задачи работ. Готова предложить свой свежий взгляд, а также выслушать ваши пожелания, чтобы реализовать их в макете. Ответственно отношусь к своей работе, все правки в пределах ТЗ устраняю

- анализ конкурентов

- анализ целевой аудитории, создание юзер персон

- user flow, CJM, информационная архитектура

- прототипирование

- мобильный и веб-дизайн

- адаптивный/отзывчивый дизайн

- юзабилити тестирование