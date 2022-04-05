Web-дизайн, который работает! Стильные, лаконичные и продуманные сайты
Всем привет! Меня зовут Мария. Я люблю свою работу и заинтересована в создании качественных, современных, удобных, решающих ваши бизнес-задачи работ. Готова предложить свой свежий взгляд, а также выслушать ваши пожелания, чтобы реализовать их в макете. Ответственно отношусь к своей работе, все правки в пределах ТЗ устраняю
- анализ конкурентов
- анализ целевой аудитории, создание юзер персон
- user flow, CJM, информационная архитектура
- прототипирование
- мобильный и веб-дизайн
- адаптивный/отзывчивый дизайн
- юзабилити тестирование
Я против войны в Украине!
Портфолио
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