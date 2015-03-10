Marianna_mtv

Написание статей. Копирайт/рерайт. Высокая грамотность. Перевод текстов.
Несколько лет работала в издательстве литературным редактором.
Корреспондент на ТВ. Четко и лаконично составлю текст.
Написание статей, редакторская правка текста.
Опыт сотрудничества с авторами.
Основные темы: спорт, мода, красота, психология, а также новости, туристическая тематика.
Навык маркетинговых исследований; рекламные статьи, слоганы.
Грамотно владею русским языком.
Копирайт, рерайт.
Хорошее знание английского языка. Стилистически грамотные переводы.
Новичок на сайте, но имею возможность посвятить работе большое количество времени.
Действие аккаунта приостановлено!