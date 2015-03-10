Marianna_mtv

Написание статей. Копирайт/рерайт. Высокая грамотность. Перевод текстов.

Несколько лет работала в издательстве литературным редактором.

Корреспондент на ТВ. Четко и лаконично составлю текст.

Написание статей, редакторская правка текста.

Опыт сотрудничества с авторами.

Основные темы: спорт, мода, красота, психология, а также новости, туристическая тематика.

Навык маркетинговых исследований; рекламные статьи, слоганы.

Грамотно владею русским языком.

Копирайт, рерайт.

Хорошее знание английского языка. Стилистически грамотные переводы.

Новичок на сайте, но имею возможность посвятить работе большое количество времени.