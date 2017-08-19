MarinaKamal

Пишу для сайтов. Writing for the Web.

Писать для интернета - совсем не то, что для газет. Пространство Web отвечает тебе немедленно: статистикой на сайте, комментариями в социальных сетях. Здесь не спрячешься за красивой обложкой или широкой спиной редактора.Пространство Web - это вызов. И это свобода, с которой приходит личная ответственность за твое слово.Фриланс - уникальная возможность быть полезным другим, оставаясь собой.