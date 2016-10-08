MarinaKondurova

Марина Кондурова MarinaKondurova

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Художник, художник-живописец, портретист, преподаватель, автор живописных работ, копиист.

картины на Преподаватель живописи, рисунка, композиции,проектные работы, декор фасадов, роспись, декоративная роспись, заказ, пейзаж,

натюрморт, портрет, копии.  Образование   харьковскаяакадемия дизайна и искусств (Украина, Харьков)Год окончания 2014 Изобразительное искусство, станковая живописьСпециалист, живописец, преподаватель  Владение языками   Английский- базовый Немецкий -базовый   Дополнительная информация   Веду активную творческуюдеятельность, учавствую в областных, всеукраинских, международных выставках,

пленерах.Выставочная деятельностьвыборочно:

2011 «Смотри сердцем» (Кременчуг) 2011 « Автопортрет » (Харьков , галерея Академии )

2011-2012 молодежный art - salon MARTS (Киев) 2012 Всеукраинская выставка «

Рождественская » (Киев) 2012 Всеукраинская выставка пейзажа мемориал А.И.

Куинджи (Мариуполь). 2012 Международная художественная выставка «Высокий замок»

(Львов). 2013 Персональная выставка ( Харьков ) 2014 Всеукраинская выставка

посвященная Дню города Днепропетровска, 2015, 2016 Всеукраинская выставка «Чарівні барви Придніпровья», 2016 Международная выставка Мемориал Куинджи (Мариуполь)