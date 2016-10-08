MarinaKondurova

картины на Преподаватель живописи, рисунка, композиции,проектные работы, декор фасадов, роспись, декоративная роспись, заказ, пейзаж,
натюрморт, портрет, копии. Образование харьковскаяакадемия дизайна и искусств (Украина, Харьков)Год окончания 2014 Изобразительное искусство, станковая живописьСпециалист, живописец, преподаватель Владение языками Английский- базовый Немецкий -базовый Дополнительная информация Веду активную творческуюдеятельность, учавствую в областных, всеукраинских, международных выставках,
пленерах.Выставочная деятельностьвыборочно:
2011 «Смотри сердцем» (Кременчуг) 2011 « Автопортрет » (Харьков , галерея Академии )
2011-2012 молодежный art - salon MARTS (Киев) 2012 Всеукраинская выставка «
Рождественская » (Киев) 2012 Всеукраинская выставка пейзажа мемориал А.И.
Куинджи (Мариуполь). 2012 Международная художественная выставка «Высокий замок»
(Львов). 2013 Персональная выставка ( Харьков ) 2014 Всеукраинская выставка
посвященная Дню города Днепропетровска, 2015, 2016 Всеукраинская выставка «Чарівні барви Придніпровья», 2016 Международная выставка Мемориал Куинджи (Мариуполь)