MarinaLevchuk

Марина Левчук MarinaLevchuk

 
29 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Mari_j
Мария 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Перевести простой лого в вектор
Отличный исполнитель ! все сделала качественно и в обещанный срок, профессиональная работа на очень достойном уровне. Огромный плюс ко всему - приятное общение и легкость в постановке задачи, исполнитель всегда на связи ) Результат порадовал с 1ого раза, рекомендую как специалиста высокого уровня ! и обязательно обращусь вновь , спасибо Вам !
Было приятно с вами работать, все быстро и понятно, всегда на связи!Спасибо)
Ответный отзыв
potyomkina
Марина 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Дизайн логотипа для товара в категории beauty
Было очень приятно с Вами поработать, быстро и очень чутко, предлагает множество вариантов, активно ведет диалог, уточняет детали. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, было приятно с вами работать!
Ответный отзыв