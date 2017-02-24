Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель ! все сделала качественно и в обещанный срок, профессиональная работа на очень достойном уровне. Огромный плюс ко всему - приятное общение и легкость в постановке задачи, исполнитель всегда на связи ) Результат порадовал с 1ого раза, рекомендую как специалиста высокого уровня ! и обязательно обращусь вновь , спасибо Вам !
Ответный отзыв
Было приятно с вами работать, все быстро и понятно, всегда на связи!Спасибо)
$7
10 баллов
7 лет назад
Было очень приятно с Вами поработать, быстро и очень чутко, предлагает множество вариантов, активно ведет диалог, уточняет детали. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, было приятно с вами работать!