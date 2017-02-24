Отличный исполнитель ! все сделала качественно и в обещанный срок, профессиональная работа на очень достойном уровне. Огромный плюс ко всему - приятное общение и легкость в постановке задачи, исполнитель всегда на связи ) Результат порадовал с 1ого раза, рекомендую как специалиста высокого уровня ! и обязательно обращусь вновь , спасибо Вам !