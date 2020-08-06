Переводчик между английским, русским и украинским

Перевожу между английским, русским и украинским в любом направлении

На английский перевожу по 3 доллара за 1000 ЗБП. На русский и украинский с английского – по 2 доллара за 1000 ЗБП. Между русским и украинским – по 1 доллару за 1000 ЗБП. Это мои стандартные тарифы. Могут быть выше в зависимости от сложности текста и сжатости сроков, или чуть ниже, зависимо от объёма работы и постоянства заказов.

Моя специализация переводов: ИТ, точные науки, финансы, банки - поскольку учусь на последнем курсе бакалавриата по специальности "Системный анализ и управление", и за 3 года обучения успела хорошо разобраться в данных тематиках.

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Транскрибирую с видео, аудио на английском,русском и украинском.

50 грн./1000 ЗБП на украинском и русском, 100 грн./1000 ЗБП на английском. Если качество записи плохое или у говорящего сильный акцент – цена обсуждается.

Я работаю одна, не агентство.