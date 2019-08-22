Marina_Gayduk

Марина Marina_Gayduk

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Журналист. Музыкальный критик. Копирайтер. Создаю уникальные публицистические, поэтические, научные и SEO-тексты.

1. Журналіст

Рік працювала на порталі «Музикант.укр» – 1 рік (лютий 2017 – березень 2018):

  • розробка контент-плану; 
  • створення контенту двома мовами паралельно (українська, російська): статті за ключовими словами для SEO оптимізації сайту, рекламні статті (реклама товарів, акцій, послуг), заповнення карток товарів, описи брендів, рецензії, інтерв’ю, проблемні статті, гумористичні статті, добірки і т.ін.;
  • редакція матеріалів фріланс-авторів;
  • контроль верстки (перевірка формату, візуального оформлення, справності посилань і т.ін.).

2. Музичний критик

Періодично пишу для різних майданчиків – 4 роки (2015-2018). Автор більше ста публіцистичних та критичних статей у сфері культури.

  • Третє місце у всеукраїнському конкурсі для журналістів PRESSZVANIE (рубрика "Театр", стаття-рецензія "WoZZeck": 90% шизофренії, 2018).
  • Двократний переможець конкурсу із музичної критики для студентів і аспірантів у НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016 та 2018).

3. SMM-менеджер

  • Facebook-сторінка порталу «Музикант.укр» (березень-серпень 2017) – розкрутила сторінку від декількох сотень вподобань до 9 тисяч.
  • Facebook-сторінка концертно-освітньої платформи «Kyiv Contemporary Music Days» (2015-2017).
  • Facebook-сторінка формації «OPEN OPERA UKRAINE» (2018).
  • Facebook-сторінка фестивалю «Free Fest» (2018).

4. Фотограф, відеограф

  • Знімала портрети та пейзажі.
  • Проводила репортажну зйомку спортивних змагань, фестивалів, концертів, театральних вистав.
Впевнено володію програмами:

- для редагування фотографій (Adobe Photoshop Lightroom, digiKam);

- для монтажу відео (Adobe Premiere Pro, iMovie, Final Cut Pro).

Освіта:

  • Магістр (диплом з відзнакою) – Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (спеціалізація: музикознавець, музичний критик).
  • Бакалавр (диплом з відзнакою) – Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (спеціалізація: музикознавець, музичний критик).
  • Міжнародна християнська медіа-школа «International Mission School Precept Ministries Eurasia» (Молдова, два курси: літо 2017 та літо 2018 року).
  • Курси SEO оптимізації для каналів YouTube.
Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 часа
#124