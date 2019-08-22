Журналист. Музыкальный критик. Копирайтер. Создаю уникальные публицистические, поэтические, научные и SEO-тексты.

1. Журналіст

Рік працювала на порталі «Музикант.укр» – 1 рік (лютий 2017 – березень 2018):

розробка контент-плану;

створення контенту двома мовами паралельно (українська, російська): статті за ключовими словами для SEO оптимізації сайту, рекламні статті (реклама товарів, акцій, послуг), заповнення карток товарів, описи брендів, рецензії, інтерв’ю, проблемні статті, гумористичні статті, добірки і т.ін.;

статті за ключовими словами для SEO оптимізації сайту, рекламні статті (реклама товарів, акцій, послуг), заповнення карток товарів, описи брендів, рецензії, інтерв’ю, проблемні статті, гумористичні статті, добірки і т.ін.; редакція матеріалів фріланс-авторів;

контроль верстки (перевірка формату, візуального оформлення, справності посилань і т.ін.).

2. Музичний критик

Періодично пишу для різних майданчиків – 4 роки (2015-2018). Автор більше ста публіцистичних та критичних статей у сфері культури.

Третє місце у всеукраїнському конкурсі для журналістів PRESSZVANIE (рубрика "Театр", стаття-рецензія "WoZZeck": 90% шизофренії, 2018).

Двократний переможець конкурсу із музичної критики для студентів і аспірантів у НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016 та 2018).

3. SMM-менеджер

4. Фотограф, відеограф

Знімала портрети та пейзажі.

Проводила репортажну зйомку спортивних змагань, фестивалів, концертів, театральних вистав.

Впевнено володію програмами:

- для редагування фотографій (Adobe Photoshop Lightroom, digiKam);

- для монтажу відео (Adobe Premiere Pro, iMovie, Final Cut Pro).

Освіта: