Журналист. Музыкальный критик. Копирайтер. Создаю уникальные публицистические, поэтические, научные и SEO-тексты.
1. Журналіст
Рік працювала на порталі «Музикант.укр» – 1 рік (лютий 2017 – березень 2018):
- розробка контент-плану;
- створення контенту двома мовами паралельно (українська, російська): статті за ключовими словами для SEO оптимізації сайту, рекламні статті (реклама товарів, акцій, послуг), заповнення карток товарів, описи брендів, рецензії, інтерв’ю, проблемні статті, гумористичні статті, добірки і т.ін.;
- редакція матеріалів фріланс-авторів;
- контроль верстки (перевірка формату, візуального оформлення, справності посилань і т.ін.).
2. Музичний критик
Періодично пишу для різних майданчиків – 4 роки (2015-2018). Автор більше ста публіцистичних та критичних статей у сфері культури.
- Третє місце у всеукраїнському конкурсі для журналістів PRESSZVANIE (рубрика "Театр", стаття-рецензія "WoZZeck": 90% шизофренії, 2018).
- Двократний переможець конкурсу із музичної критики для студентів і аспірантів у НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016 та 2018).
3. SMM-менеджер
- Facebook-сторінка порталу «Музикант.укр» (березень-серпень 2017) – розкрутила сторінку від декількох сотень вподобань до 9 тисяч.
- Facebook-сторінка концертно-освітньої платформи «Kyiv Contemporary Music Days» (2015-2017).
- Facebook-сторінка формації «OPEN OPERA UKRAINE» (2018).
- Facebook-сторінка фестивалю «Free Fest» (2018).
4. Фотограф, відеограф
- Знімала портрети та пейзажі.
- Проводила репортажну зйомку спортивних змагань, фестивалів, концертів, театральних вистав.
- для редагування фотографій (Adobe Photoshop Lightroom, digiKam);
- для монтажу відео (Adobe Premiere Pro, iMovie, Final Cut Pro).
Освіта:
- Магістр (диплом з відзнакою) – Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (спеціалізація: музикознавець, музичний критик).
- Бакалавр (диплом з відзнакою) – Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (спеціалізація: музикознавець, музичний критик).
- Міжнародна християнська медіа-школа «International Mission School Precept Ministries Eurasia» (Молдова, два курси: літо 2017 та літо 2018 року).
- Курси SEO оптимізації для каналів YouTube.
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