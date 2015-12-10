MarketingOk

Александр MarketingOk

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка профессиональных лендингов с конверсией от 5% до 42% за 7 дней с гарантией увеличения прибыли! Настройка Я.Директа от 1 000 объявлений!

6 лет в web-маркетинге

Более 300 лендингов под ключ

Продающий адаптивный лендинг окупается за 5-15 дней

Над сайтом работают:

     

   Маркетолог

   Дизайнер

   Программист

   Копирайтер

   Директолог