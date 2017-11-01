На протяжении 5 лет работала в компании которая занималась подготовкой документов, сейчас перешла на удаленную работу. Подготовка любых документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ, подготовка комплектов и форм, в том числе реорганизация. Опыт взаимодействия с различными Гос. органами (такие как ИФНС,ПФР и т.д.). Работа с документами для банков. Составление бухгалтерской отчетности. Проверка большого объема документов на наличие ошибок, а так же верстка текста. Информационно-поисковая и справочная работа с помощью Интернет и других источников.