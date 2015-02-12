Письменный переводчик ( английский - русский; русский - английский )

Выполняю переводы по направлениям английский-русский, русский-английский. Большой опыт перевода технических, юридических, экономических текстов по следующим тематикам:

1. финансово-экономическая – ежедневные новостные обзоры ключевых экономических событий (7 лет по 2-7 стр. в день)

2. юридическая – переводы договоров, постановлений Европейского Суда по правам человека, постановлений арбитражного суда

3. строительная – участие в проекте по переводу документации по строительству многофункционального офисного комплекса

4. IT.

Имеется опыт в области локализации компьютерных игр. Рабочая языковая пара: англ. – русск. / русск. - англ.

Также выполняю перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.

Работаю качественно и оперативно.

Контактные данные

email: [email protected]

Skype: iecbarnaul