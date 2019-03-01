Web Developer & Web Designer

Я опытный веб-разработчик и веб-дизайнер. Моим главным приоритетом является завершение проекта в срок и с высоким качеством. Я пытаюсь довести всю мою работу до совершенства. Если это то, что вы ищете, я был бы рад принять Ваш проект!

Мои основные способности:

✓ Вёрстка с PSD/Sketch в HTML. Использование CSS препроцессоров SASS/SCSS, Less, PostCSS. Построения с помощью Bootstrap, Foundation и Materialize.

✓ Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).

✓ Разработка сайт под ключ на WordPress CMS

✓ Использование и написание скриптов на JavaScript, jQuery

✓ Написание кода по BEM методологии

✓ Распределённую систему управления версиями Git

✓ SVG, PSD, XD, Sketch

Личные умения:

✓ Всегда рад общению

✓ Креативность, увлеченность и видение законченного продукта

✓ Умение работать в сжатые сроки

✓ Задавать основные и конкретные вопросы, чтобы сэкономить Ваше время

С уважением, Максим Терела