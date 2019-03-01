Я опытный веб-разработчик и веб-дизайнер. Моим главным приоритетом является завершение проекта в срок и с высоким качеством. Я пытаюсь довести всю мою работу до совершенства. Если это то, что вы ищете, я был бы рад принять Ваш проект!
Мои основные способности:
✓ Вёрстка с PSD/Sketch в HTML. Использование CSS препроцессоров SASS/SCSS, Less, PostCSS. Построения с помощью Bootstrap, Foundation и Materialize.
✓ Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).
✓ Разработка сайт под ключ на WordPress CMS
✓ Использование и написание скриптов на JavaScript, jQuery
✓ Написание кода по BEM методологии
✓ Распределённую систему управления версиями Git
✓ SVG, PSD, XD, Sketch
Личные умения:
✓ Всегда рад общению
✓ Креативность, увлеченность и видение законченного продукта
✓ Умение работать в сжатые сроки
✓ Задавать основные и конкретные вопросы, чтобы сэкономить Ваше время
С уважением, Максим Терела
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