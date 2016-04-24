Выполню проект перепланировки-дизайна помещений.

Стоимость услуг от 100руб. м.кв. За эту стоимость вы получаете план с необходимыми размерами, экспликацией помещений, условными обозначениями и несколько видов. От вас требуется читаемый обмерный план, рекомендации по характеру перепланировки и стилю интерьера. План расстановки мебели, план потолков, развертки по стенам, виды с текстурами и освещением выполняются по договоренности.