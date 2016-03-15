Max_Nikolaevich

Максим Николаевич Max_Nikolaevich

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Аудио-монтаж и не только

О себе: Музыкант (гитарист, бас-гитарист) с опытом 14 лет. Участвовал во многих музыкальных проектах в качестве музыканта, аранжировщика, сессионного музыканта, звукорежиссера. 

Выполню: Сведение, мастеринг, редактирование фонограмм, "нарезка", реставрация, модуляция. Редактирование аудиокниг. Преобразование MIDI в полноценную композицию. Обработка отдельных инструментов. 

Индивидуальный подбор трек-листа на Ваше мероприятие. 

Работа в качестве звукорежиссера на Вашем мероприятии (без аппаратуры)