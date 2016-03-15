Max_Nikolaevich

Аудио-монтаж и не только

О себе: Музыкант (гитарист, бас-гитарист) с опытом 14 лет. Участвовал во многих музыкальных проектах в качестве музыканта, аранжировщика, сессионного музыканта, звукорежиссера.

Выполню: Сведение, мастеринг, редактирование фонограмм, "нарезка", реставрация, модуляция. Редактирование аудиокниг. Преобразование MIDI в полноценную композицию. Обработка отдельных инструментов.

Индивидуальный подбор трек-листа на Ваше мероприятие.

Работа в качестве звукорежиссера на Вашем мероприятии (без аппаратуры)