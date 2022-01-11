SEO-специалист

Здравствуйте!

Меня зовут Максим.

C 2010 года занимаюсь комплексным интернет-маркетингом .

Являюсь сертифицированным специалистом Я.Директ и G.Adwords.

Долгое время трудился руководителем SEO отдела в крупной компании.

Сейчас у меня своя команда профессионалов.

Чем я могу Вам помочь:

- SEO продвижение сайта (повышение позиций запросов в поисковых системах, наращивание трафика из поиска на сайт) региональное и федеральное;

- Контекстная реклама Янекс Директ, Гугл Адвордс ;

- Таргетированная реклама в социальных сетях;

Эффективность своей работы мы определяем не только по позициям запросов в поиске и объемом трафика на сайтах, НО И ДОХОДОМ клиента.

Поэтому в аналитике используется комплексный подход, который обеспечивается внедрением сквозной бизнес аналитики, собирающей статистику по SEO, Яндекс Директ, Google Adwords.

Поскольку цель нашей работы - увеличение продаж вашей компании через интернет, продвигаемый сайт должен быть продающим, а, значит, хорошо проработанным. Если по каким-то причинам это не так, мы, в рамках продвижения, будем прорабатывать ваш ресурс.

Я гарантирую результат и продуктивность своих действий. Ваш сайт получит целевой трафик, а вы постоянный и управляемый поток заявок/продаж через интернет.

Я люблю свою работу, и делаю все, чтобы она радовала Вас хорошим результатом!

Контакты:

Тел: 8 (904) 530-81-71 (Telegram, WhatsApp, Viber)

Сайт: seopm.ru

Почта: [email protected]

Skype: max270707