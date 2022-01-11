Здравствуйте!
Меня зовут Максим.
C 2010 года занимаюсь комплексным интернет-маркетингом .
Являюсь сертифицированным специалистом Я.Директ и G.Adwords.
Долгое время трудился руководителем SEO отдела в крупной компании.
Сейчас у меня своя команда профессионалов.
Чем я могу Вам помочь:
- SEO продвижение сайта (повышение позиций запросов в поисковых системах, наращивание трафика из поиска на сайт) региональное и федеральное;
- Контекстная реклама Янекс Директ, Гугл Адвордс ;
- Таргетированная реклама в социальных сетях;
Эффективность своей работы мы определяем не только по позициям запросов в поиске и объемом трафика на сайтах, НО И ДОХОДОМ клиента.
Поэтому в аналитике используется комплексный подход, который обеспечивается внедрением сквозной бизнес аналитики, собирающей статистику по SEO, Яндекс Директ, Google Adwords.
Поскольку цель нашей работы - увеличение продаж вашей компании через интернет, продвигаемый сайт должен быть продающим, а, значит, хорошо проработанным. Если по каким-то причинам это не так, мы, в рамках продвижения, будем прорабатывать ваш ресурс.
Я гарантирую результат и продуктивность своих действий. Ваш сайт получит целевой трафик, а вы постоянный и управляемый поток заявок/продаж через интернет.
Я люблю свою работу, и делаю все, чтобы она радовала Вас хорошим результатом!
Контакты:
Тел: 8 (904) 530-81-71 (Telegram, WhatsApp, Viber)
Сайт: seopm.ru
Почта: [email protected]
Skype: max270707