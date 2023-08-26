882701

Меня зовут Максим,

Если можно так сказать, фанатично (в хорошем смысле) занимаюсь графическим дизайном. Процесс работы в этой сфере увлекает меня на многие часы, никакой мотивации мне не нужно, для создании хорошего логотипа или же айдентики. Честен, трудолюбив, креативен. Создание фирменных стилей, логотипов, айдентики моя сильная сторона!

Всё честно, чисто, эксклюзивно!

Найти больше моих работ можно на Behance: https://www.behance.net/Arch_Art_Design -добро пожаловать

Яндекс Кошелёк: 410014827519709