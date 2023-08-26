Maxim_Habalov

Максим Хабалов Maxim_Habalov

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

882701

Меня зовут Максим,

Если можно так сказать, фанатично (в хорошем смысле) занимаюсь графическим дизайном. Процесс работы в этой сфере увлекает меня на многие часы, никакой мотивации мне не нужно, для создании хорошего логотипа или же айдентики. Честен, трудолюбив, креативен. Создание фирменных стилей, логотипов, айдентики моя сильная сторона!

Всё честно, чисто, эксклюзивно!

Найти больше моих работ можно на Behance: https://www.behance.net/Arch_Art_Design -добро пожаловать

Яндекс Кошелёк: 410014827519709

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