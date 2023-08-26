Максим Хабалов Maxim_HabalovMaxim_Habalov
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
882701
Меня зовут Максим,
Если можно так сказать, фанатично (в хорошем смысле) занимаюсь графическим дизайном. Процесс работы в этой сфере увлекает меня на многие часы, никакой мотивации мне не нужно, для создании хорошего логотипа или же айдентики. Честен, трудолюбив, креативен. Создание фирменных стилей, логотипов, айдентики моя сильная сторона!
Всё честно, чисто, эксклюзивно!
Найти больше моих работ можно на Behance: https://www.behance.net/Arch_Art_Design -добро пожаловать
Яндекс Кошелёк: 410014827519709
Действие аккаунта приостановлено!
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