Maximus_inc

Максим Крайнюков Maximus_inc

 
34 годаМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Разрабокта комплекса контектстной рекламы

    Требуется человек способный написать скрипт управления рекламными объявлениями на сайте, свои предложения пишите в icq 366146 здесь появляюсь редко в асе всегда, пишите сроки и цену, вариант бартера например на хостинг также возможен.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Биллинг

    Здравствуйте, требуется веб программист, желательно php либо perl для написания со мной связки панель управления + биллинг для хостинга, со своей стороны на данный момент могу предложить хостинг и домены б.п. жду предложений в icq. ...

    PHPPerl
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поисковая система

    Здравствуйте, требуется человек готовый предоставить домен и хостинг под поисковую систему, было бы прекрасно если бы это был сервер, но на первое время не вижу крайнюю в нем необходимость. Готов рассмотреть любые предложения

    Хостинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад