Maximus_inc

Требуется программист для написания скрипта обменного пункта, по всем вопросам в асю 366146
Максим Крайнюков Maximus_incMaximus_inc
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек способный написать скрипт управления рекламными объявлениями на сайте, свои предложения пишите в icq 366146 здесь появляюсь редко в асе всегда, пишите сроки и цену, вариант бартера например на хостинг также возможен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, требуется веб программист, желательно php либо perl для написания со мной связки панель управления + биллинг для хостинга, со своей стороны на данный момент могу предложить хостинг и домены б.п. жду предложений в icq. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются модераторы на форум обращайтесь, форум http://lancers.info/forumПоиск информациинет заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, требуется человек готовый предоставить домен и хостинг под поисковую систему, было бы прекрасно если бы это был сервер, но на первое время не вижу крайнюю в нем необходимость. Готов рассмотреть любые предложенияХостинг10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать простенький скрипт оплата нормальная icq 366146 срочноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад