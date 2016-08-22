Maxman666

Максим Локтев Maxman666

 
36 летКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фото обработка людей. Монтаж видео.

Приветствую всех. Меня зовут Максим. Я занимаюсь профессионально фотосъемкой, фотомонтажом и видеомонтажом с 2013 года. Есть пару каналов на YouTube, где всем монтажом занимаюсь я. Делаю качественно свою работу, и не мало важно в срок. Пунктуальный, ответственный, коммуникабельный. Могу работать без предоплаты, по факту выполнения работы.

Фотограф и фото обработка Группа в ВК

Канал с моим видео монтажом

Портфолио