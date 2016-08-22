Фото обработка людей. Монтаж видео.

Приветствую всех. Меня зовут Максим. Я занимаюсь профессионально фотосъемкой, фотомонтажом и видеомонтажом с 2013 года. Есть пару каналов на YouTube, где всем монтажом занимаюсь я. Делаю качественно свою работу, и не мало важно в срок. Пунктуальный, ответственный, коммуникабельный. Могу работать без предоплаты, по факту выполнения работы.

Фотограф и фото обработка Группа в ВК.

Канал с моим видео монтажом.