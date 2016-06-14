MegaDoc

Александр MegaDoc

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Пунктуальный, работоспособный и грамотный.

Хорошее владение Windows 10, Microsoft Office 365, WordPress.

Работа с облачными хранилищами данных.                                      

Web-администрирование информационных и новостных сайтов Word Press.

Опыт технического перевода инструкций с английского языка - 2 года

Опыт ведения интернет-магазина на платформе UCOZ - 4 мес.

Опыт ведения интернет-магазина на платформе MEGAGROUP - 2 года.

Копирайтинг - 2 года.

Имею постоянный высокоскоростной доступ в интернет практически постоянно.