Пунктуальный, работоспособный и грамотный.
Хорошее владение Windows 10, Microsoft Office 365, WordPress.
Работа с облачными хранилищами данных.
Web-администрирование информационных и новостных сайтов Word Press.
Опыт технического перевода инструкций с английского языка - 2 года
Опыт ведения интернет-магазина на платформе UCOZ - 4 мес.
Опыт ведения интернет-магазина на платформе MEGAGROUP - 2 года.
Копирайтинг - 2 года.
Имею постоянный высокоскоростной доступ в интернет практически постоянно.
Действие аккаунта приостановлено!