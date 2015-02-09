Melanie_Christin

3d-дизайн,перепланировка квартир,чертежи,ретушь
УСЛУГИ:
- Визуализация интерьеров;
- Дизайн фасадов;
- Чертежи (проектирование, дублирование,перенос с фотографии в AutoCad и т.д.);
- Перепланировка;
- Ретушь фотографий;
- Графический дизайн (логотипы,вывески,реклама и т.д.);
- Копирайтинг и рерайтинг;
- Редактирование и корректировка текстов.
- окончила Минский Государственный архитектурно-строительный колледж по специальности "Техник-архитектор" + различные курсы по поднятию собственного левела по программам и формированию дизайнерского мышления.
- во время учебы в колледже подрабатывала черчением и дизайном интерьеров, а также обработкой фотографий, что является моим хобби.
- практиковалась и работала в дизайнерских студиях (2012-2014).
- на данный момент работаю менеджером.
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