Melanie_Christin

Кристина Melanie_Christin

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
3d-дизайн,перепланировка квартир,чертежи,ретушь

УСЛУГИ:

  • Визуализация интерьеров;
  • Дизайн фасадов;
  • Чертежи (проектирование, дублирование,перенос с фотографии в AutoCad и т.д.);
  • Перепланировка;
  • Ретушь фотографий;
  • Графический дизайн (логотипы,вывески,реклама и т.д.);
  • Копирайтинг и рерайтинг;
  • Редактирование и корректировка текстов.
Немного о себе:

  • окончила Минский Государственный архитектурно-строительный колледж по специальности "Техник-архитектор" + различные курсы по поднятию собственного левела по программам и формированию дизайнерского мышления.
  • во время учебы в колледже подрабатывала черчением и дизайном интерьеров, а также обработкой фотографий, что является моим хобби.
  • практиковалась и работала в дизайнерских студиях (2012-2014).
  • на данный момент работаю менеджером.
Буду рада сотрудничеству с Вами,дорогие заказчики!