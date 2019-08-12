Melissa_Lomakina

Грамотный копирайтер и творческий дизайнер, первую работу сделаю за отзыв

Доброго времени суток! Я - новичок, обучаюсь в школе копирайтинга Profi Internet, хорошо пишу небольшие статьи, особенно по тематикам: психология, педагогика, кино. Креативно и ответственно подхожу к любой задаче, заинтересовываю с самого заголовка.Пишу тексты для интернет-магазинов. Умею работать с ключами, знаю, что такое «тошнота» текста, заспамленность, вода, проверяю на эти показатели. Могу гарантировать 100% оригинальности текста на любом из ресурсов. Проверяю информационные статьи в Главреде.Готова сделать заказ по следующим ценам:Редактирование текста, рерайт: 55р/1000сбп;Копирайтинг: 100р/1000сбп;Информационная статья, пост ВК, описание товара: 150р/1000сбп;Текст “На главную”/”О нас”/текст сценария: 190р/1000сбп.Имею диплом специалиста по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, специализация — логопедия.Главное достоинство — грамотность. Если текст с орфографическими правками — скидка 50%.Портфолио можно посмотреть здесь: https://drive.google.com/open?id=1wLKVDBxbPwcACwQ82G93mFsb0tvOqb-k

Опыт работы по видеомонтажу — 3,5 года, владею Priemere Pro, After Effects. Опыт работы создания логотипов —4 года, владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Имею опыт работы с вузами, ресторанами, ведущими, группами Вконтакте.