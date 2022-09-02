Создаю видеопрезентации, видеологотипы/ интро, промо ролики, с целью привлечения клиентов, а также для продвижения вашего продукта или услуги. Помимо этого, делаю слайдшоу из фотографий.

Все примеры работ можете посмотреть на ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UCklQc5i3Udt4w5wc1nVZ3Fw