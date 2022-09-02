Создаю видеопрезентации, видеологотипы/ интро, промо ролики, с целью привлечения клиентов, а также для продвижения вашего продукта или услуги. Помимо этого, делаю слайдшоу из фотографий.
Все примеры работ можете посмотреть на ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UCklQc5i3Udt4w5wc1nVZ3Fw
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Портфолио
- Промо открывалка20 просмотров
- Промо для интернет магазина31 просмотр
- Слайдшоу19 просмотров
- Мощное интро21 просмотр
- Промо продукта15 просмотров
- Промо фитнес14 просмотров
- Промо для турагентства17 просмотров
- Трейлер (титры)100 просмотров
- Слайдшоу13 просмотров
- Промо15 просмотров