Умение работать с различными текстовыми редакторами, а именно microsoft word,microsoft excel, microsoft powerpoint и т.д. Отличное знание фоторедактирующих программ, уверенное знание английского языка.Контент любой сложности с четким соблюдением всех требований, перевод текстов в сжатые сроки. Написание рекламных статей, информационных и сео-текстов любого объема и в сжатые сроки, составление пресс-релизов, подготовка буклетов. Так же возможно персональное создание различных тестов на определенные темы, стихов, текстов песен.