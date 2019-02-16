Mi4ta

Арина Волкова Mi4ta

 
26 летРоссия/Асбест
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Умение работать с различными текстовыми редакторами, а именно microsoft word,microsoft excel, microsoft powerpoint и т.д. Отличное знание фоторедактирующих программ,  уверенное знание английского языка.Контент любой сложности с четким соблюдением всех требований, перевод текстов в сжатые сроки. Написание рекламных статей, информационных и сео-текстов любого объема и в сжатые сроки, составление пресс-релизов, подготовка буклетов. Так же возможно персональное создание различных тестов на определенные темы, стихов, текстов песен.

PowerPoint
Отзывы заказчиков
lunaintelect
Ольга 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
5 лет назад
Необходимо обработать фотографию в стиле гта-5, как на примере
Отзыв недоступен.
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