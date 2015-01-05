Качество и скорость!
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- 1.) SEO оптимизация (От составления симатического ядра до заполнение товаров)
- 2.) Качественный рерайт \ копирайт статей различной тематики.
- 3.) Ведения групп в соц. сетях. По поводу других админок обращаться в личку, обсудим.
- 4.) Добавления на сайт различную информацию.
- 5.) Качественная реклама сайтов на Яндекс Директ (Постоянный мониторинг )
- 6.) Работа с Кей Коллектором.
Или же в скайп: Mrbastt