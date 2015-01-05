Mihael95

Михаил Mihael95

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качество и скорость!

Список моих услуг:

  • 1.) SEO оптимизация (От составления симатического ядра до заполнение товаров)
  • 2.) Качественный рерайт \ копирайт статей различной тематики.
  • 3.) Ведения групп в соц. сетях. По поводу других админок обращаться в личку, обсудим.
  • 4.) Добавления на сайт различную информацию.
  • 5.) Качественная реклама сайтов на Яндекс Директ (Постоянный мониторинг )
  • 6.) Работа с Кей Коллектором.
Обращаться на мою личную страничку ВК: http://vk.com/mrbast

Или же в скайп: Mrbastt