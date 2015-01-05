Качество и скорость!

Список моих услуг: 1.) SEO оптимизация (От составления симатического ядра до заполнение товаров)

2.) Качественный рерайт \ копирайт статей различной тематики.

3.) Ведения групп в соц. сетях. По поводу других админок обращаться в личку, обсудим.

4.) Добавления на сайт различную информацию.

5.) Качественная реклама сайтов на Яндекс Директ (Постоянный мониторинг )

6.) Работа с Кей Коллектором. Обращаться на мою личную страничку ВК: http://vk.com/mrbast