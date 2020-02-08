Mike13

Михаил Mike13

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Я ищу переводческие работы, с русского на английский или с английского на русский.

Я переехал в США, когда мне было 16 лет, поэтому я свободно владею обоими языками и могу выполнять переводы на любую тему, кроме высокотехнологичных, которые используют много отраслевых терминов.

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Отзывы заказчиков

shugaevbv
Борис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевод (корректорская правка) текстов на сайте Engl
Отзыв недоступен.
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