Я ищу переводческие работы, с русского на английский или с английского на русский.
Я переехал в США, когда мне было 16 лет, поэтому я свободно владею обоими языками и могу выполнять переводы на любую тему, кроме высокотехнологичных, которые используют много отраслевых терминов.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!