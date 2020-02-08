Я ищу переводческие работы, с русского на английский или с английского на русский.

Я переехал в США, когда мне было 16 лет, поэтому я свободно владею обоими языками и могу выполнять переводы на любую тему, кроме высокотехнологичных, которые используют много отраслевых терминов.