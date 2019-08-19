Mila_Gorbunova

Людмила Mila_Gorbunova

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
В начале пути фриланса, но настроена решительно и надеюсь на лучшее.

Опыт работы: сотрудник кафедры в университете 2015-2017 гг.. (совмещение с учебой),

                        инженер на заводе 2017-2019 гг..

Образование: бакалавр - МУБиНТ 2015 г.в., специальность - бухгалтер-экономист,

                        бакалавр - РГАТУ им. П.А. Соловьева 2017 г.в., специальность - инженер (магистратура 2ой курс).

Позитивная, усердная, с повышенным чувством ответственности.

Интересует работа ТОЛЬКО НА ДОМУ.

         Предположительные вакансии:

         диспетчер-логист по транспортировке (составление сопроводительной документации, поиск заказов в АТИ - с работой частично ознакомлена, но требуется стажировка),

         наборщик текстов (с печатного текста, с рукописного текста, с аудиозаписи, с видеозаписи).