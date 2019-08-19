Mila_Gorbunova

В начале пути фриланса, но настроена решительно и надеюсь на лучшее.
Опыт работы: сотрудник кафедры в университете 2015-2017 гг.. (совмещение с учебой),
инженер на заводе 2017-2019 гг..
Образование: бакалавр - МУБиНТ 2015 г.в., специальность - бухгалтер-экономист,
бакалавр - РГАТУ им. П.А. Соловьева 2017 г.в., специальность - инженер (магистратура 2ой курс).
Позитивная, усердная, с повышенным чувством ответственности.
Интересует работа ТОЛЬКО НА ДОМУ.
Предположительные вакансии:
диспетчер-логист по транспортировке (составление сопроводительной документации, поиск заказов в АТИ - с работой частично ознакомлена, но требуется стажировка),
наборщик текстов (с печатного текста, с рукописного текста, с аудиозаписи, с видеозаписи).
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