Обратилась к Людмиле за дизайном сайта и его продвижением. Сайт сделала стильно, качественно и в кратчайшие сроки. Для продвижения предложила контекстную рекламу в Яндексе. Прежде всего, настроила рекламу в РСЯ и в первый же день после запуска у нас 7 заявок. Затем настроила на поиске и у нас поступило 6 заявок. При этом стоимость заявок не более 700 рублей, что для нас выгодно! Сотрудничать мне с ней понравилось, я довольна. Людмила - профессионал своего дела, рекомендую её всем, кто хочет добиться высоких результатов и продвигать свой бизнес в Интернете!