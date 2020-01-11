Я сертифицированный Интернет-Маркетолог, профессионально занимаюсь настройкой интернет рекламы в Яндексе и создаю продающие сайты.
Чем я могу быть вам полезна:
1)Нет сайта, тогда готова вам создать сайт/Landing page для продвижения вашего бизнеса
в Интернете.
2)Есть проект сайта, но у вас маленький трафик, тогда проведу бесплатный
маркетинговый аудит вашего проекта (анализ конкурентов, анализ сайта, анализ
существующей РК).
Предоставлю рекомендации по улучшению вашего предложения на сайте.
Настрою Рекламные компании, в т.ч. Ретаргетинг, Таргетинг
Проведу оптимизацию рекламной компании на основе аналитики.
Мне будет интересно поработать над Вашим проектом!
Индивидуальный подход!
Подтверждение моей квалификации вы можете увидеть, посмотрев Мое резюме.