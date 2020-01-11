Mila_Smit

Людмила Mila_Smit

 
51 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ПРИВЕДУ МНОГО ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ ЯНДЕКСА. ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА РЕАЛЬНОГО КЛИЕНТА.

Я сертифицированный Интернет-Маркетолог, профессионально занимаюсь настройкой интернет рекламы в Яндексе и создаю продающие сайты.

Чем я могу быть вам полезна:

1)Нет сайта, тогда готова вам создать сайт/Landing page для продвижения вашего бизнеса

в Интернете.

2)Есть проект сайта, но у вас маленький трафик, тогда проведу бесплатный

маркетинговый аудит вашего проекта (анализ конкурентов, анализ сайта, анализ

существующей РК).

Предоставлю рекомендации по улучшению вашего предложения на сайте.

Настрою Рекламные компании, в т.ч. Ретаргетинг, Таргетинг

Проведу оптимизацию рекламной компании на основе аналитики.

 

                                                      Мне будет интересно поработать над Вашим проектом!

                                                                          Индивидуальный подход!

Подтверждение моей квалификации вы можете увидеть, посмотрев Мое резюме.

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Отзывы заказчиков

alinabuh
Алина 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$71
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта и его продвижение
Обратилась к Людмиле за дизайном сайта и его продвижением. Сайт сделала стильно, качественно и в кратчайшие сроки. Для продвижения предложила контекстную рекламу в Яндексе. Прежде всего, настроила рекламу в РСЯ и в первый же день после запуска у нас 7 заявок. Затем настроила на поиске и у нас поступило 6 заявок. При этом стоимость заявок не более 700 рублей, что для нас выгодно! Сотрудничать мне с ней понравилось, я довольна. Людмила - профессионал своего дела, рекомендую её всем, кто хочет добиться высоких результатов и продвигать свой бизнес в Интернете!
Спасибо за интересное заказ! Приятна в общении, всегда на связи, материалы оперативно предоставлены, быстрая оплата. Всем бы таких заказчиков. Успехов вам и процветания вашему бизнесу.
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