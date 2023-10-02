Копірайтінг/рерайтінг. Якісне виконання за прийнятною ціною.
Вітаю!
Мене звати Людмила.
Основна діяльність - копірайтінг/рерайтінг.
Життєве кредо - виконувати якісно все, за що берешся.
Сумлінна та відповідальна. З словом працювати люблю. Коли з"являється натхнення, пишу вірші.
Портфолио
- Медичний туризм, напрямки розвитку1 просмотр
- Правила харчової поведінки для вечері13 просмотров
- Як подолати апатію14 просмотров
- Як позбутись безсоння10 просмотров
- ОКР, прояви та методи лікування11 просмотров
- Позитивні та негативні складові стресу11 просмотров
- Busuu - вивчай мову легко та цікаво11 просмотров
- Як зробити сніданок смачним та корисним12 просмотров
- Причини ламкості волосся та способи її усунення13 просмотров
- А ти усе шукаєш свою червону руту8 просмотров
- C"est La Vie6 просмотров
- Исчезая сольешься с туманом в сиреневой мгле6 просмотров