Копірайтінг/рерайтінг. Якісне виконання за прийнятною ціною.

Вітаю!

Мене звати Людмила.

Основна діяльність - копірайтінг/рерайтінг.

Життєве кредо - виконувати якісно все, за що берешся.

Сумлінна та відповідальна. З словом працювати люблю. Коли з"являється натхнення, пишу вірші.