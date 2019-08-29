Разрабатываю и дорабатываю веб-проекты различной сложности с
использованием фреймворков, cms или без них. Специализируюсь на интеграции с различными сервисами по апи.
Опыт работы PHP-разработчиком — 6 лет.
Профессиональные навыки:
— PHP5/7, Apache / Nginx
— понимание принципов ООП
— паттерны проектирования
— MVC-фреймворки (Yii, CodeIgniter, Zend, Laravel)
— MySQL, PostgreSQL
— NoSQL (Redis, MongoDB)
— Memcached
— cURL, OpenSSL
— REST, SOAP
— Python
— Java Script, jQuery
— AJAX, XML, JSON
— Smarty
— CSS, Bootstrap
— XHTML / HTML5
— cms Wordpress, Joomla, Opencart
— Codeception
— Solr
— RabbitMQ
— различные api (Facebook, Twitter, Amazon и пр.)
— умение разбираться в чужом коде
— NetBeans
— SVN, GIT, Gerrit
— composer
— Linux (работа с командной строкой)
— JIRA, Redmine
— понимание принципов построения высоконагруженных систем
— небольшой опыт разработки под Android
— английский (Intermediate level)