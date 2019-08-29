Интеграция по апи

Разрабатываю и дорабатываю веб-проекты различной сложности с

использованием фреймворков, cms или без них. Специализируюсь на интеграции с различными сервисами по апи.

Опыт работы PHP-разработчиком — 6 лет.

Профессиональные навыки:

— PHP5/7, Apache / Nginx

— понимание принципов ООП

— паттерны проектирования

— MVC-фреймворки (Yii, CodeIgniter, Zend, Laravel)

— MySQL, PostgreSQL

— NoSQL (Redis, MongoDB)

— Memcached

— cURL, OpenSSL

— REST, SOAP

— Python

— Java Script, jQuery

— AJAX, XML, JSON

— Smarty

— CSS, Bootstrap

— XHTML / HTML5

— cms Wordpress, Joomla, Opencart

— Codeception

— Solr

— RabbitMQ

— различные api (Facebook, Twitter, Amazon и пр.)

— умение разбираться в чужом коде

— NetBeans

— SVN, GIT, Gerrit

— composer

— Linux (работа с командной строкой)

— JIRA, Redmine

— понимание принципов построения высоконагруженных систем

— небольшой опыт разработки под Android

— английский (Intermediate level)