Спасибо за посещение моего профиля.Я профессиональный художник векторной графики с опытом работы более 5 лет. Мое хобби и увлечение - это графический дизайн, и теперь это моя профессия на полный рабочий день. Я в основном хочу оказать вам услугу по векторной трассировке. У меня есть очень хороший опыт в преобразовании изображений в векторные.Буду рады сотрудничеству с вами.
Мои специальности:
• Преобразование JPG / PNG / PSD / GIF / PDF в вектор с высоким разрешением (AI / EPS / SVG / PDF / PSD)
• Перерисовать логотип в векторный формат
• Изменить текст или дизайн изображения и логотипа
• Штриховой рисунок
• Плоский векторный рисунок
• Векторный рисунок значка
Почему я?
• Экспертные навыки в таких программах, как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop
• 100% ручное отслеживание, нет программного обеспечения для отслеживания в реальном времени
• Быстрый ответ
• Неограниченные изменения до 100% удовлетворения
• Быстрые поправки
• Полный пакет векторов: AI, PDF, EPS, PSD, SVG
• Дружеское общение
Главное в работе - честность, строить долгосрочные отношения и 100% удовлетворение клиента для меня. Всегда выполняю свою работу с полной ответственностью и вовремя достигаю целей.