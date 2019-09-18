Иллюстратор& Векторная трассировка& Преобразование логотипа в вектор

Спасибо за посещение моего профиля.Я профессиональный художник векторной графики с опытом работы более 5 лет. Мое хобби и увлечение - это графический дизайн, и теперь это моя профессия на полный рабочий день. Я в основном хочу оказать вам услугу по векторной трассировке. У меня есть очень хороший опыт в преобразовании изображений в векторные.Буду рады сотрудничеству с вами.

Мои специальности:

• Преобразование JPG / PNG / PSD / GIF / PDF в вектор с высоким разрешением (AI / EPS / SVG / PDF / PSD)

• Перерисовать логотип в векторный формат

• Изменить текст или дизайн изображения и логотипа

• Штриховой рисунок

• Плоский векторный рисунок

• Векторный рисунок значка

﻿Почему я?

• Экспертные навыки в таких программах, как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop

• 100% ручное отслеживание, нет программного обеспечения для отслеживания в реальном времени

• Быстрый ответ

• Неограниченные изменения до 100% удовлетворения

• Быстрые поправки

• Полный пакет векторов: AI, PDF, EPS, PSD, SVG

• Дружеское общение﻿

Главное в работе - честность, строить долгосрочные отношения и 100% удовлетворение клиента для меня. Всегда выполняю свою работу с полной ответственностью и вовремя достигаю целей.