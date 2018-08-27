Miledy_de_Winter

Запускаю проект на краудфандинговой платформе. Нужно текстовое оформление. Предоставлю исходник из которого нужно сделать конфетку. Рассмотрю заявки с указанием цены за 1000збп
Продающие тексты3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Запускаю проект на краудфандинговой платформе. Нужно текстовое оформление. Предоставлю исходник из которого нужно сделать конфетку. Рассмотрю заявки с указанием цены за 1000збп
Необходим анимационный ролик до 1 минуты. Сценарий есть. Ролик такого плана https://www.youtube.com/watch?v=lmDQjIAaSNs