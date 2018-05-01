Mindallinka

Пишу, играя!

Здравствуйте, меня зовут Инга. Работаю в области копирайтинга более 10 лет. Пишу тексты на разные тематики, легко работаю с SEO-материалами. Слежу за тенденциями в поисковых системах, поэтому вы получаете статьи, которые хорошо воспринимают не только люди, но и роботы. К каждому проекту подхожу с максимальной ответственностью, всегда детально изучаю задачу, чтобы заказчик остался доволен сотрудничеством.

Основное направление моей работы - написание SEO-текстов. Также вы можете обратиться ко мне для разработки рекламного материала, подготовки информационной статьи, описаний продукции для интернет-магазинов. Стоимость услуг от 100 рублей за 1000 символов. Стараюсь реализовывать проект в сжатые сроки, поэтому работаю быстрее других фрилансеров. Оплату принимаю на Яндекс деньги, что удобно для большинства заказчиков.

Открыта к диалогу и обсуждению вашего проекта. Нахожусь на связи ежедневно, поэтому вы можете связаться со мной прямо сейчас.