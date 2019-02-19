Александр Вячеславович Minor2613Minor2613
28 летРоссия/Смоленск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Нахожусь у истоков своей жизни, стараюсь при успеть в своих начинаниях!
Меня зовут, Александр. Я живу в Смоленске. За плечами техническое образование и многолетний опыт работы инженером в сфере IT. Берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения. Все делаю сам.
Контактны:
Viber, WatsApp⇢ +79516993429, так же номер активный и для сообщений/звоков;
Почта - [email protected] - для связи.
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Портфолио
- Формуляр и Технический паспорт на средство защиты134 просмотра