Нахожусь у истоков своей жизни, стараюсь при успеть в своих начинаниях!

Меня зовут, Александр. Я живу в Смоленске. За плечами техническое образование и многолетний опыт работы инженером в сфере IT. Берусь только за интересные мне проекты и довожу все до логического завершения. Все делаю сам.

Контактны:

Viber, WatsApp⇢ +79516993429, так же номер активный и для сообщений/звоков;

Почта - [email protected] - для связи.