Я начинающий фрилансер.
Всех приветствую!
Меня зовут Артём. 21 год.
Владею английским на B уровне.
Владею Быстро-печатанием.
Поставленные цели выполняю за короткие сроки.
Ответственно подхожу к поставленной цели.
English Biography.
I welcome everyone!
My name is Artyom. 21 years old. I speak English at B level. I speak Fast-typing. I fulfill my goals in a short time. I approach my goal responsibly.
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