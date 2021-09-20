Miracle_1337

Артём Miracle_1337

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я начинающий фрилансер.

Всех приветствую!

Меня зовут Артём. 21 год.

Владею английским на B уровне.

Владею Быстро-печатанием.

Поставленные цели выполняю за короткие сроки.

Ответственно подхожу к поставленной цели.

English Biography.

I welcome everyone!

My name is Artyom. 21 years old. I speak English at B level. I speak Fast-typing. I fulfill my goals in a short time. I approach my goal responsibly.

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безопасных платежей