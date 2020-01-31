Mironova_Asya

Анастасия Mironova_Asya

 
25 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг/Рерайтинг. Контент любой сложности. Диктор.

Добро пожаловать, Уважаемые Заказчики!

Вас приветствует начинающий Фрилансер. Ответственный, грамотный исполнитель.

Навыки:

  • написание текстов любой сложности и стиля (проф. текст);
  • глаз-алмаз (проверка текстов на грамотность);
  • русский/украинский- профессионально;
  • умение тезисно излагать информацию;
  • быстрый поиск и анализ информации;
  • 100% гарантия грамотного написания;
  • оригинальность текста.
Опыт:

  • написание текста для интернет-магазина (одежда/обувь),
  • проф. текст на темы экономических наук (экономист по образованию);
  • написание книг.

Гарантирую выполнение работы качественно и в срок!

Буду рада сотрудничеству!