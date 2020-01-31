Mironova_Asya

Копирайтинг/Рерайтинг. Контент любой сложности. Диктор.
Добро пожаловать, Уважаемые Заказчики!
Вас приветствует начинающий Фрилансер. Ответственный, грамотный исполнитель.
Навыки:
- написание текстов любой сложности и стиля (проф. текст);
- глаз-алмаз (проверка текстов на грамотность);
- русский/украинский- профессионально;
- умение тезисно излагать информацию;
- быстрый поиск и анализ информации;
- 100% гарантия грамотного написания;
- оригинальность текста.
- написание текста для интернет-магазина (одежда/обувь),
- проф. текст на темы экономических наук (экономист по образованию);
- написание книг.
Гарантирую выполнение работы качественно и в срок!
Буду рада сотрудничеству!