Mirrorart

Роман Малашков Mirrorart

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн сайтов, иконки

Предоплата: 30%

При создании дизайна сайта имеют место следующие этапы работы:

Эскиз, утверждение эскиза, макет главной страницы, утверждение, макеты внутренних страниц.

Портфолио