Дизайн сайтов, иконки
Предоплата: 30%
При создании дизайна сайта имеют место следующие этапы работы:
Эскиз, утверждение эскиза, макет главной страницы, утверждение, макеты внутренних страниц.
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Портфолио
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