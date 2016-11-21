Текст во всех его проявлениях. Написание статей, литературное редактирование. Верстка и макетирование. Монтаж видео.
Диплом о высшем образовании по специальности "журналистика", опыт работы в СМИ. Знание программ Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Занимаюсь версткой и макетированием печатных периодических изданий, монтажом коротких и длинных видеороликов, пишу статьи и пресс-релизы. Безупречная грамотность, внимательность, чувство юмора.
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Портфолио
- Иннокентий - Вовкина Елка (Владимир Гофман)165 просмотров
- J-Mirror189 просмотров
- Эколого-краеведческое издание "Радио Бештау"125 просмотров
- "Стрижамент долгожданный"120 просмотров