Текст во всех его проявлениях. Написание статей, литературное редактирование. Верстка и макетирование. Монтаж видео.

Диплом о высшем образовании по специальности "журналистика", опыт работы в СМИ. Знание программ Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Занимаюсь версткой и макетированием печатных периодических изданий, монтажом коротких и длинных видеороликов, пишу статьи и пресс-релизы. Безупречная грамотность, внимательность, чувство юмора.