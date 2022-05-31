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Михайло Дубина
Misha_Ck
Misha_Ck
34 года
Украина
/
Черкассы
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Magic voice
Magic teaching
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
Marketing_all
34 года
Украина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$60
10 баллов
2 года назад
Озвучка видеоролика на английском
Все супер!
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