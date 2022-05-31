Misha_Ck

Михайло Дубина Misha_Ck

 
34 годаУкраина/Черкассы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Magic voice

Magic teaching

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Сергей 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
2 года назад
Озвучка видеоролика на английском
Все супер!