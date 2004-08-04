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Петров
Misharrrik
Misharrrik
19 лет
Россия
/
Ростов-на-Дону
4 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Начинающий программист, беру простые заказы.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ирина
IrinaZaharchenko
45 лет
Россия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
20 отзывов
(-1)
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация видеопередачи
Работа выполнена качественно. Сдана в срок.
Не выполнила свою часть сделки, не прислала оплату
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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