Misharrrik

Петров Misharrrik

 
19 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий программист, беру простые заказы.
Отзывы заказчиков
IrinaZaharchenko
Ирина 
45 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
20 отзывов(-1)
$1
10 баллов
4 года назад
Транскрибация видеопередачи
Работа выполнена качественно. Сдана в срок.
Не выполнила свою часть сделки, не прислала оплату
Ответный отзыв