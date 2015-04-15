Miss_Aleksandra

Начинающая блоггерша и переводчик с французского.

Знаю несколько языков (эстонский, французский, русский). На данный момент изучаю также английский и немецкий. Имею хорошее представление о модных тенденциях, активно слежу за событиями, происходящими в мире. Коммуникабельна и достаточно популярна в своём городе, что подтверждает наличие 1291 подписчика в инстаграмме (aleksandramenshova). Обладаю основами фотошопа. Умею работать с текстом. Будучи начинающим фрилансером, не требую высокой оплаты за свою работу. В данный момент учусь в школе и, соответственно, располагаю большим количеством свободного времени. Хочу и готова работать и совершенствовать свои навыки.